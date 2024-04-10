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Второй асфальтобетонный завод начал работу в Бежаницах

Псковавтодор запустил в работу второй асфальтобетонный завод, расположенный в Бежаницах. Об этом сообщатся в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Первые машины с асфальтобетонной смесью отправлены в Великолукский (15 тонн) и Новоржевский филиалы (12 тонн), материал пойдет на устранение аварийной ямочности на региональных дорогах», - рассказали в комитете.

На сегодняшний день запущены и функционируют уже два асфальтобетонных завода предприятия. Изготовленные материалы применяются на региональных объектах, в том числе реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».