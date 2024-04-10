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Дорогу на подъезде к Владимирскому лагерю начали ремонтировать в Стругокрасненском округе

«Псковавтодор» приступил к ремонту дороги, ведущей к Владимирскому лагерю в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал комитета по транспорту и дорожному хозяйству

В прошлом году специалисты отремонтировали центральную дорогу в военном городке. В этом году обновят еще 2,5 километра автомобильной дороги Струги Красные - Владимирский лагерь (км 3+285 - км5+785), теперь уже на подъезде к населенному пункту.

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Сейчас на участке ведется фрезерование изношенного дорожного полотна. Также будет обновлено асфальтобетонное покрытие, съезды и укреплены обочины.

Объект приводят в нормативное состояние в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».