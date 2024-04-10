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Из-за ралли в двух районах Псковской области ограничат движение с 24 по 28 апреля

Подготовка и проведение 6-го этапа Кубка России 1-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «Голубые озера — 2024» планируется на территории Пустошкинского и Себежского районов с 24 по 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог регионального значения:

24 апреля c 10:00 до 18:00 на автодороге Пустошка — Щукино — Алоль от деревни Васильки до деревни Криуха, от деревни Забеги до деревни Андрохново Пустошкинского района.

25 апреля c 10:00 до 18:00 на автодороге Максютино — Радионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района.

25 апреля c 10:00 до 18:00 на автодороге Пустошка — Себеж от деревни Исаково до деревни Ханево и от деревни Ханево до поворота на дорогу «Дуплищи — Лукьяново» Себежского района.

25 апреля c 10:00 до 18:00 на автомобильной дороге Исаково — Микулино от деревни Полозово до деревни Черный ручей и от деревни Черный ручей до деревни Ильичино Себежского района.

26 апреля c 10:00 до 18:00 на автомобильной дороге Идрица — Лопатово от деревни Сутоки до деревни Жеглово Себежского района.

26 апреля c 10:00 до 18:00 на автомобильной дороге Сутоки — Уклеино от деревни Сутоки до деревни Уклеино Себежского района.

26 апреля c 10:00 до 17:15 на автомобильной дороге Забелье — Маево от деревни Морозово до деревни Рыкшино Пустошкинского района.

26 апреля c 10:00 до 17:15 на автомобильной дороге Алушково — Мануково — Рыкшино от деревни Рыкшино до деревни Мануково Пустошкинского района.

28 апреля c 09:30 до 12:10 на автомобильной дороге Пустошка — Щукино — Алоль от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района.

28 апреля c 10:20 до 13:00 и с 13:40 до 16:20 на автомобильной дороге Линец — Маслово — Исаево от деревни Линец до деревни Исаево Пустошкинского района.

28 апреля c 10:40 до 13:20 на автомобильной дороге Гультяи — Ореховно — Святец от деревни Ореховно до деревни Борки Пустошкинского района.

28 апреля c 14:20 до 16:25 и с 16:35 до 19:20 на автомобильной дороге Линец — Гультяи — Шалахово от деревни Торчилово до деревни Шалахово Пустошкинского района.

28 апреля c 14:20 до 16:25 и с 16:35 до 19:20 на автомобильной дороге Пожни — Шалахово — Столпово от деревни Шалахово до деревни Пожни Пустошкинского района.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автоспорта Псковской области.

Напомним, подготовку к масштабному апрельскому ралли на прошлой неделе обсудили участники организационного комитета. Это будет первая в России гравийная гонка после зимних этапов. Ее участниками планируют стать свыше 50 экипажей со всей страны.