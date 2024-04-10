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Борис Елкин: Подрядчик обещает завершить ремонт улицы Гагарина до конца мая

Подрядчик обещает завершить ремонт улицы Гагарина в Пскове до конца мая. Об этом глава города Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Проблема не только улицы Гагарина, Металлистов в таком же состоянии. Положительные температуры уже наступают, принимаются первые асфальтобетонные работы, основание под асфальт там уже сделано, остается положить асфальт. Подрядчик до конца мая обещал доделать, но сроки у него, мягко сказать, нарушены», – сказал Борис Елкин.

Глава города добавил, что к данному подрядчику уже нет полного доверия, потому что он «много чего обещал за истекший период».

«Будем штрафовать и взымать неустойки, сроки нарушены. Им еще необходимо сделать перекресток с улицей Вокзальной, он тоже в удручающем состоянии. Работаем с подрядчиком, будем обсуждать эти вопросы. Понятно, что объект необходимо доделать, расслабляться подрядчику не стоит. Надеюсь, подрядчик сделает выводы», – добавил Борис Елкин.