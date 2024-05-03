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При организации дорожного движения на время завершения ремонта Юбилейной в Пскове учтут замечания общественников

При организации дорожного движения на время завершения ремонта улицы Юбилейной в Пскове учтут замечания общественников. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такая информация озвучена 7 мая на заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова.

Исполнительный директор ООО «ДорСтройСервис» Виктор Криценков напомнил про критические замечания по поводу ограничения движения на время асфальтирования участка улицы Юбилейной между улицей Коммунальной и мостом Александра Невского. По его словам, пешеходные секции светофоров не были перенастроены только в первый день, а самая главная проблема – это не отсутствие поворота на улицу Кузбасской Дивизии, а три секции светофора Юбилейная – Коммунальная и две полосы.

«Порекомендуйте, как сделать по-другому», - обратился представитель дорожной организации к представителю «Убитых дорог» Николаю Мелькову.

По решению заместителя главы администрации Пскова Алексея Саенко, организация движения на время завершения ремонта станет темой отдельного совещания. Предложения «Убитых дорог» готовы рассмотреть. «Дорстройсервис» планирует завершить работы на Юбилейной в конце мая – середине июня. По словам Виктора Криценкова, возможно перенести все работы на июнь, когда школьники уйдут на каникулы и будут хорошие положительные температуры при устройстве верхнего слоя.

Напомним, на улице Юбилейной с опережением графика идет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На участке от Коммунальной до моста имени Александра Невского уложен выравнивающий слой асфальта и завершается обновление тротуаров. Их ширина позволяет выделить велополосу, которая станет частью большого проекта по созданию сети велодорожек.

При перекрытии движения в апреле псковичи жаловались на заторы на улице Юбилейной, Чудской, Поземского и других.

«Впереди ещё укладка верхнего слоя асфальта, но это будет в мае. Постараемся спланировать работы таким образом, чтобы дискомфорт для граждан был минимален», - сообщал ранее в своем Telegram-канале глава Пскова Борис Елкин.