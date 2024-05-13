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Допсекцию светофора на пересечении улиц Леона Поземского и Ипподромной отключили в Пскове

Дополнительную секцию светофора, разрешающую поворот с улицы Леона Поземского на улицу Ипподромную, отключили в Пскове. Поворот налево на участке дороги запрещен в связи с ремонтными работами на проезжей части.

Фото и видео: Telegram-канал «Псков. За рулем»

При этом некоторые водители все еще пытаются повернуть налево, пишет Telegram-канал «Псков. За рулем».

Напомним, ремонт улицы Ипподромной стартовал в Пскове 13 мая. На участке улицы Ипподромной от проспекта Энтузиастов до улицы Леона Поземского ввели одностороннее движение.

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В связи с этим изменилась схема движения автобуса маршрута №25 «Родина – Архив».