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Участок улицы Николая Васильева в Пскове временно закрыли для транспорта

Движение автотранспорта временно прекратили по улице Николая Васильева в Пскове в районе железнодорожного переезда «269-й км станции Любятово» сегодня, 15 мая, с 8:00 до 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Движение временно прекратили в связи с капитальным ремонтом железнодорожного пути на перегоне «Торошино - Любятово» и железнодорожном переезде «269-й км станции Любятово».

Для объезда водителям предлагают использовать улицу Экипажа Гудина, Зональное шоссе и автомобильную дорогу 58К-450 «Северный обход Пскова».

Движение общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме. Автобусы пригородных маршрутов №№218 «Псков-Карамышево», 245 «Псков-Мелетово», 245-А «Псков-Лесные Поляны-Карамышево», 221 «Псков-Осиновичи», 180 «Псков-Цапелька», маршрутов на садоводческие товарищества №№150 «Псков-Дружба», 151 «Псков-Лопатовские Кресты» и междугородних маршрутов №№ 520 «Псков-Дедовичи», 675 «Дно-Псков» следуют в прямом и обратном направлении по Крестовскому шоссе.