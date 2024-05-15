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Ямочный ремонт на дорогах Пскова проводят сотрудники «СитиИнвестГрупп»

Ямочный ремонт проводят на дорогах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Сотрудники компании продолжают следит за состоянием улично-дорожной сети Пскова. Работники ООО «СитиИнвестГрупп» стригут газон вдоль проезжей части, очищают дороги, тротуары и мосты, убирают автобусные остановки и проводят другие текущие работы.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

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Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: