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Светофор установят на «зебре» на Запсковье, где Mercedes насмерть сбил подростка

Мальчик, которого сбил водитель автомобиля Mercedes на улице Инженерной в Пскове, скончался. На пешеходном переходе, где произошло дорожно-транспортное происшествие, в этом году установят светофор. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На улице Инженерной, где на пешеходном переходе погиб мальчик на велосипеде, будет оборудован светофор», - сказал Сергей Иванчук.

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Всего, по его словам, девять пешеходных переходов в Псковской области оборудуют светофорами в 2024 году.

«В этом году светофорами планируется оборудовать девять пешеходных переходов. Четыре из них — в Великих Луках, четыре — в Невельском районе и один — в Пскове», - рассказал Сергей Иванчук.