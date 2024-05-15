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Движение в центре Пскова перекроют 19 мая из-за полумарафона

Движение транспортных средств временно прекратят на центральных улицах Пскова 19 мая с 6:30 до 14:00 в связи с проведением VIII всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Будет закрыто движение автотранспорта:

по улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до Кузнецкой,

по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта,

по улице Профсоюзной,

по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы,

по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской,

на участке от улицы Калинина до улицы Советской.

В качестве объездов определены улицы Гражданская и Калинина, а также Октябрьский проспект.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас учитывать данную информацию при планировании своих поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» - призвали в Госавтоинспекции.

Напомним, по оценке организаторов, на старт выйдут почти 800 спортсменов.