Движение в центре Пскова перекроют 19 мая из-за полумарафона

Движение транспортных средств временно прекратят на центральных улицах Пскова 19 мая с 6:30 до 14:00 в связи с проведением VIII всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.
Будет закрыто движение автотранспорта:
В качестве объездов определены улицы Гражданская и Калинина, а также Октябрьский проспект.
«Уважаемые участники дорожного движения, просим вас учитывать данную информацию при планировании своих поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения!» - призвали в Госавтоинспекции.
Напомним, по оценке организаторов, на старт выйдут почти 800 спортсменов.