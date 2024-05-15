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Скорость движения транспорта ограничат на участках трассы Р-23 в Псковской области

Скорость движения транспорта ограничат на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, механическая очистка и мойка краевой линии у разделительной полосы на 42-47 километре;

ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, мойка водоотводных лотков на обочине на 31-34 км;

ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, ремонт СБО после ДТП на 37 км.