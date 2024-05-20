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Более 25 тысяч квадратных метров изношенного асфальта заменят в Пскове

Подрядчик приступил к ремонту дорог картами на улицах Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

Уже снят старый слой асфальта на участках улицы Льва Толстого, перекрёстках Чудской, Алмазной и Шоссейной с Поземского, на круге у торгового центра «Акваполиса» и Восточном проезде. Сегодня работы ведутся на улицах Байкова и Балтийской.

«На очереди Звёздная, Белинского, Олега Кошевого, Вокзальная, Ипподромная, Конная, Калинина, Георгиевская. К концу недели начнется укладка асфальта. В общей сложности слои износа заменят на площади более 25 тысяч квадратных метров», - рассказал Борис Елкин.