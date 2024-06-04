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Несколько дорог перекроют в Пскове в ближайшие дни

В связи с проведением дорожных работ с 8:00 10 июня до 17:00 14 июня закроется для движения автотранспорта участок дороги по проспекту Энтузиастов в районе здания № 13 при движении от Гдовского переулка в сторону улицы Белинского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 7 по 10 июня на улице Розы Люксембург пройдет фрезерование асфальта, работы будут производиться по участкам и на одной половине проезжей части. Проезд будет осуществляться реверсивным способом.

С 11 по 14 июня нижний слой покрытия будут укладывать на улице Розы Люксембург. Работы пройдут по участкам:

11 июня закроется участок от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной;

12 июня – от улицы Народной до Киселева;

13 июня – от улицы Киселева до Петровской;

14 июня – от улицы Петровской до Максима Горького.

Все работы и перекрытие дороги пройдут в дневное время. В остальной период времени проезжая часть будет открыта, уточнили в администрации.