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В Пскове на Рижском проспекте, 16 запретили остановку транспорта

В Пскове у дома 16 по Рижскому проспекту теперь полностью запрещена остановка транспорта - от улицы Киселёва до Петровской. Как сообщает телеграм-канал «Псков. За рулём», 5 июня установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Раньше стоял дорожный знак 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Можно было безнаказанно парковаться по нечетным дням.

На другой стороне дороги, у дома 21 по Рижскому проспекту убран дорожный знак 3.24 (Ограничение максимальной скорости 50 км в час), так как его действие распространялось только до перекрестка с улицей Киселёва.

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Изменения проведены по решению комиссии по безопасности движения.