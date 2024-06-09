АвтоМир / Дороги

Участок проспекта Энтузиастов в Пскове закрыли для транспорта

Участок дороги на проспекте Энтузиастов в районе здания №13 при движении от Гдовского переулка в сторону улицы Белинского в Пскове закрыли для движения автотранспорта до 17:00 14 июня в связи с проведением дорожных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Помимо этого, с 11 по 14 июня нижний слой покрытия будут укладывать на улице Розы Люксембург. Работы пройдут по участкам:

11 июня закроется участок от улицы Максима Горького до Ольгинской набережной,

12 июня – от улицы Народной до улицы Киселев,

13 июня – от улицы Киселева до улицы Петровской,

14 июня – от улицы Петровской до улицы Максима Горького.

Ремонт объектов ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Все работы и перекрытие дороги пройдут в дневное время. В остальной период времени проезжая часть будет открыта.