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Ямочный ремонт в Пскове планируют завершить в течение двух недель

Вырезанные карты на улицах Пскова постепенно заполняются асфальтом, сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Сегодня асфальтируют перекресток Леона Поземского с Алмазной и Балтийскую. Ранее асфальт уложен на Льва Толстого, Вокзальной, Калинина, Георгиевской, Комиссаровском переулке и перекрёстке Поземского с Шоссейной», - отметил он.

На очереди круг у Акваполиса, участки Восточного проезда, Народной, Байкова, Конной и перекресток Леона Поземского с Чудской. Затем подрядчик перейдет на Запсковье. «В течение двух недель, если позволит погода, работы будут завершены», - добавил Борис Елкин.