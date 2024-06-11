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Псковичи жалуются на большие штрафы за парковку в зеленой зоне — Борис Елкин

От жителей Пскова поступает большое количество жалоб на штрафы за парковку в зеленой зоне. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Участилось количество жалоб в связи с тем, что мы интегрировали систему по привлечению к ответственности жителей, которые паркуются на загоне. Сейчас эти штрафы начали доходить, и народ начинает проявлять недовольство по поводу полутора-трехтысячных штрафов за парковку в зеленых зонах. Мы понимаем, что иногда парковка на газоне — вынужденная мера, когда нет иного места парковки. Подход единый ко всем, но мы избирательно подходим к тому, куда ездить. Учитывая, что фиксация нарушителей проходит автоматически, без участия человека, человеческий фактор тут минимизирован. Стараемся штрафовать там, где жители злоупотребляют парковкой на газонах при возможности парковаться просто чуть дальше от подъезда», - рассказал Борис Елкин.

Гость студии напомнил, что на припаркованные в зеленой зоне автомобили часто падают аварийные деревья. В таких случаях администрация ответственности за порчу транспорта не несет. Если автомобиль был припаркован по правилам, собственникам помогают в части восстановления ущерба.

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Напомним, комплекс для фиксации незаконной парковки в зеленой зоне появился в Пскове.