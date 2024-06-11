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На закупку по ремонту площадок и проездов в Шумилкино подали жалобу в УФАС

Псковское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Экодом» на положения извещения при проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту площадок и проездов с элементами благоустройства режимной зоны с нанесением дорожной разметки на дорожное покрытие в пункте пропуска «Шумилкино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По мнению заявителя, в извещении об осуществлении закупки заказчик не установил дополнительное требование к участникам закупки в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2021 года №2571.

При рассмотрении жалобы заказчик признал довод жалобы обоснованным, пояснив, что была допущена техническая ошибка, участники закупки соответствуют дополнительным требованиям, имеют надлежащий опыт выполнения работ, что подтверждается реестровыми номерами контрактов

Комиссия Псковского УФАС России установила, что заказчик в структурированной форме извещения не установил дополнительных требований к участникам закупки. При этом на участие в закупке поданы две заявки, обе заявки признаны соответствующими.

При таких обстоятельствах, учитывая, что участники закупки фактически соответствовали дополнительным требованиям, комиссия Псковского УФАС пришла к выводу, что выдача предписания нецелесообразна.