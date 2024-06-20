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Борис Елкин: Ускоряем процесс нанесения разметки в Пскове

Решать вопрос с «затягиванием сроков» нанесения разметки на дорогах в Пскове будут в административной плоскости. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть трудности с нанесением разметки, я не знаю, в чем именно возникла проблема, решать это мы будем в административной плоскости и наказывать рублем. Процесс нанесения разметки ускоряем. Надо понимать, что есть положительный момент в том, что мы уже года три используем только термопластик, на многих участках улиц разметка сохранилась», – рассказал глава города.

Он уточнил, что на последней комиссии дал поручение УГХ, чтобы на круговых перекрестках в Пскове разметку наносили дважды в год.

«Надеюсь, что в ближайшее время разметку нанесут, иначе второй период выпадет на зиму, что непозволительно. Износ разметки на всех кругах достаточно высокий, подрядчика ускоряем», – добавил Борис Елкин.