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О многокилометровых пробках на трассе Р-23 «Псков» сообщают автомобилисты

Воскресные пробки наблюдаются на трассах в Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сетевое издание «47 новостей» (47news).

«Автомобилисты сообщают о пробках на трассе Р-23 "Псков", где идет масштабный капремонт. На участках вводят реверсивное движение. У Мшинской длина затора составляет более 7 километров, у Сорочкино – более 3 километров. У Большой Ящеры образовалась пробка в обратном направлении на 3,5 километра», - сообщает издание.

Ранее автомобилистов предупреждали о пробках на трассе «Псков». Реверсивное движение вводится на участках – от 200 метров до полутора километров. Отмечается, что работу светофоров регулируют - на месте оценивают дорожную ситуацию и количество автомобилей. В самые пиковые часы (с середины дня пятницы) в сторону Пскова поток пропускают 50 минут, в сторону Петербурга – 20. В воскресенье – наоборот.

Еще одна пробка длиной более 3,5 километров образовалась на трассе А-120 около деревни Пустошка, пишет «47 новостей» (47news).