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Дороги в Псковской области ремонтируют по новым технологиям

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Псковской области планируют обновить 222 км региональной и местной дорожной сети. При выполнении работ на объектах применяют новые технологии и материалы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, это позволяет повысить качество и долговечность дорожного покрытия.

Фотографии: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Например, для повышения эксплуатационных свойств дорожного покрытия на всех объектах нацпроекта с 2021 года применяют современные типы асфальтобетонных смесей, соответствующие современным стандартам качества и нового ГОСТа. Пропорции компонентов подбирают для каждого слоя с учетом климатических условий, нагрузки и других показателей.

Возрастающая интенсивность и грузонапряженность движения, а также неблагоприятные погодные условия приводят к ускоренному разрушению дорожного полотна. Для улучшения степени сцепления битумного вяжущего с минеральным материалом на асфальтобетонном заводе ««Псковавтодора» «Амманн» используется адгезионная добавка «АМДОР», которая обеспечивает прочное сцепление битума с поверхностью минеральных материалов, и соответственно препятствует преждевременному разрушению дорожных покрытий. Такая асфальтобетонная смесь применяется при ремонте автомобильной дороги Гверстонь - Крупп - Кулье в Печорском муниципальном округе.

Для устройства продольных и поперечных технологических стыков асфальтобетонных покрытий дорог «Псковавтодор» на своих объектах использует стыковочную битумно-полимерную лента «Брит» А, предназначенную для горячих асфальтобетонных смесей. Например, такая лента применялась при ремонте дорожного покрытия на участке автодороги Остров - Новоржев в Новоржевском округе. Она обеспечивает необходимый эффект герметизации, который достигается в результате плавления материала ленты под воздействием высокой температуры смеси и формирования защитного слоя при уплотнении дорожного покрытия. В результате снижается водонасыщение асфальтобетона в зоне шва и предотвращается образование технологических трещин покрытия.

При ремонте искусственных сооружений лидером остаются металлические гофрированные трубы, которые отличаются повышенной стойкостью к деформациям, а также отвечают главным требованиям безопасности, надежности, долговечности, экологичности и эстетичности.