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Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Юбилейной в Пскове с 15 июля

Верхний слой асфальта будут укладывать на улице Юбилейной в Пскове с 15 июля. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Работы начнутся с правой части дороги (от улицы Коммунальной). Она будет закрыта для транспорта. На левой части организуют двустороннее движение.

Ремонт улицы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет с опережением графика. Срок окончания по контракту - апрель 2025 года.

«Верхний слой - это завершающий этап. Все остальные работы уже выполнены», – отметил глава города.