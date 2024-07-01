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Участок улицы Конной в Пскове закроют для транспорта до 18 августа

Движение транспорта прекратят по улице Конной (на участке от здания №30 до дома №18А на улице Киселева) в Пскове с 22 июля по 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Данная мера вводится в связи с ремонтом инженерных сетей теплоснабжения В качестве объездов определены: Рижский проспект, улица Петровская, улица Максима Горького.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Просим заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков», - добавили в администрации.