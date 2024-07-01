АвтоМир / Дороги

Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: экватор дорожных ремонтов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Экватор лета на дворе. Самое время поговорить о том, как реализуется в этом году один из самых знаковых национальных проектов – «Безопасные качественные дороги». Периодически мы видим: то один участок дороги в ремонте, то другой. Здесь объезд, там реверсивное движение. Мосты – эти инженерные сооружения достались нам еще от эпохи Советского Союза, а «капиталить» их приходится сейчас – как обстоят дела с ремонтами мостов на территории области? Северный обход – как идут дела на этом крупном объекте? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым.

Телефон прямого эфира: 56-72-73.

Трансляция завершена