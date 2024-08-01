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Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области

Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области. Подрядная организация приступила к работам по устройству защитных слоев на участке со 197-го по 226-й км дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы выполнят в несколько этапов. Сначала дорожники демаркируют старую разметку, затем отфрезеруют асфальтобетонное покрытие картами в местах, где имеются ямы, выбоины и сетка трещин, после чего уложат выравнивающий и защитный слои из литой эмульсионно-минеральной смеси. Устройство защитных слоев – это технология с применением модифицированной битумной эмульсии, которая позволяет улучшить состояние старого дорожного полотна, выровнять поверхность дороги, тем самым замедлив износ асфальтобетонного покрытия.

В период ремонта – до 15 сентября – движение на участках работ будет организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость ограничена до 40 км/ч. Сроки работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, не выезжать на закрытые участки и соблюдать требования временных дорожных знаков.