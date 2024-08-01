←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 01.08.2024 13:080 В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца 02.08.2024 14:311 Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить? 02.08.2024 08:000 Более 16 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали по дорожному нацпроекту 01.08.2024 16:530 Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области 01.08.2024 13:080 В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца 01.08.2024 12:460 Движение транспорта по участку Красноармейской набережной в Пскове перекроют до осени
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить?

02.08.2024 14:31|ПсковКомментариев: 1

Летом в Пскове была на редкость жаркая и сухая погода. Но первые дожди на этой неделе сразу напомнили о проблеме города — неэффективной ливневой канализации. Иногда из-за потоков дождя приходится переходить улицы по щиколотку в воде, а некоторые псковские дворы превращаются в бассейны. Городские власти делают все возможное, чтобы содержать «ливневнку» в исправном состоянии, но проблема в самих сетях, которые создавались десятилетия назад, а на некоторых улицах их просто нет.  

О том, в каком состоянии «ливневки», есть ли перспективы создания в городе нормальной системы водоотведения и раз уж спасение утопающих — дело рук их самих, могут ли жители сами решить проблему хотя бы своих тонущих в дожди дворов, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Во время сильных дождей городские улицы зачастую оказываются затопленными. Далеко ходить не нужно — перекресток Петровской и Конной после ливней прекращается в реку. Заливает потоками воды даже центральные дорожные артерии города — Рижский и Октябрьский проспекты. Что уж говорить об отдельно взятых дворах? В некоторых проблемы есть даже на отремонтированных участках — из-за отсутствия ливневой канализации образуются огромные лужи, которые долго не высыхают и создают проблемы доступа к подъездам или мусорным площадкам.

Последние годы обслуживанием ливневых систем занималось учреждение «Специализированная служба». Но в прошлом году эти функции были переданы «Горводоканалу». Как пояснял тогда глава города Пскова Борис Елкин, такое решение было принято с опорой на опыт других регионов, где обслуживанием и ливневой, и бытовой канализации занимается одно профильное предприятие. Перед «Горводоканалом» были поставлены задачи - произвести инвентаризацию ливневой канализации, а затем заниматься ее модернизацией.

Изношены на 80%

Проверка состояния ливневой канализации в Пскове выявила серьезные проблемы: износ сетей составляет более 80%. «Это, в общем-то, не удивительно — большая часть из них была построена в 50-х-70-х годах прошлого века. Из 108 км ливневых сетей, переданных предприятию, в полной перекладке нуждаются 19.8 км», - рассказал заместитель директора МП «Горводоканал» г. Пскова по производству Олег Панкевич.

При этом заместитель руководителя предприятия обратил внимание на то, что стоимость перекладки 1 км сетей составляет от 2.5 до 3 млн рублей.

Олег Панкевич напомнил также о фактах, которые ранее уже озвучивал директор предприятия Константин Болотин: общероссийская статистика, связанная с эксплуатацией и содержанием сетей ливневой канализации, показывает, что эти сети мало кому нужны. Специализированные муниципальные службы зачастую находятся на грани банкротства, водоканалы городов, которым передаются такие сети в хозяйственное ведение, через несколько лет отказываются от содержания такого имущества и возвращают его муниципалитету.

«Поэтому, когда было принято решение о передаче нам в хозведение ливневых сетей, мы отдавали себе отчет, что придется столкнуться с массой проблем, таких, как отсутствие ливневой системы во многих дворах, в частном секторе, изношенность коллекторов и дождеприемных устройств, отсутствие локальных очистных сооружений на выпусках в водные объекты, состояние парка спецтехники для обслуживания сетей и другие проблемы»,- рассказал Олег Панкевич.

Отдельной проблемой стало отсутствие тарифа на прием и транспортировку ливневых вод, не выстроенная система работы с абонентами.

В этом году такой тариф появился. «Комитет по тарифам и энергетике Псковской области утвердил нам тариф в размере 19 рублей за кубометр с НДС на ливневое водооотведение. Тариф начал действовать с 15 июля этого года. Предприятие начало работу по созданию базы абонентов ливневой канализации», - сообщил заместитель руководителя.

Он пояснил, что поскольку функционирование хозяйственно-бытовой и ливневой канализации регулируется единым законодательством, договоры на прием ливнестоков будут похожи на соответствующие договоры хозяйственно-бытового водоотведения. Различия, в основном, будут касаться методики определения объемов сточных вод. «Этот тариф касается только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не затрагивает жителей многоэтажных домов и частного сектора», - подчеркнул он.

В ежедневном режиме

С мая 2023 года «Горводоканал» обслуживал ливневые сети за счет муниципальной субсидии. При этом нарабатывалась статистика по самым сложным местам системы ливневой канализации, чтобы в будущем промывать выявленные проблемные участки заблаговременно.

«В случае залповых сбросов иногда возникают подтопления, но они носят локальный и временный характер и оперативно устраняются. В ежедневном режиме с учетом ранее запланированных мероприятий, предприятие проводит работу по очистке ливневой канализации, переданной нам в хозяйственное ведение. На сетях работают три единицы специализированного транспорта с аварийной бригадой», - пояснил заместитель директора «Горводоканала».

Перспективы развития и модернизации системы ливневого отведения, по его словам, связаны с разработкой и реализацией инвестиционной программы «Горводоканала». Однако на данном этапе разработка такой программы невозможна в связи с отсутствием утвержденных схем ливневого водоотведения. «Этот вопрос находится в компетенции органов местного самоуправления. Работа в этом направлении идет: администрация Пскова ведет подготовительные работы по разработке таких схем и поиска источника финансирования»,- сообщил Олег Панкевич.

ТОС не поможет

Что касается подтопления дворовых территорий, то теоретически жители могут самостоятельно попытаться решить эти проблемы. Но практически далеко не всем псковичам по карману такие расходы, потому что даже ремонт дворов в рамках в грантовых программ предполагает финансовое участие со стороны жильцов. «Ремонт дворовых территорий выполняется по программе формирования комфортной городской среды. При подаче заявки жители могут включить в перечень работ устройство или реконструкцию, капитальный ремонт/ремонт ливневой канализации при условии софинансирования собственниками 20% стоимости работ», - рассказали в УГХ администрации Пскова.

Не поможет в этом случае и создание территориального общественного самоуправления. «В рамках ТОС устройство системы ливневой канализации не представляется возможным по ряду причин. Работы являются дорогостоящими и не вписываются в рамки предоставляемых средств. Устройство ливневой канализации предусматривает присоединение новых линий к общегородской сети, что выходит за пределы границ ТОС. Кроме того, устройство ливневки требует постоянного специализированного обслуживания, что не может быть обеспечено ТОСами», - пояснили в УГХ.

Всероссийская проблема

Потоки воды на городских улицах после дождей — проблема не только Пскова, но и других российских городов. Как отмечает «Российская газета», к этому приводит изменение климата, отсутствие строительных требований и градостроительных планов, бесхозность ливневой канализации.

У муниципалитетов есть нематериальные стимулы для этой работы: существует Индекс качества городской среды, один из показателей которого - наличие ливневых канализаций. Хотя, конечно, отмечает издание, местным властям в большей степени нужна материальная поддержка.

«Проблема комплексная. Однозначного решения - сделайте это и будет всем счастье, все дожди сразу будут уходить в трубы и очищаться - такого нет», - цитирует «РГ» заместителя исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, эксперта Общественного совета при Минстрое Наталью Побединскую.

Минстрой пытается решить эту проблему: есть поручение правительства, разработана дорожная карта по модернизации ливневой канализации. Проектом предусматривается целый комплекс мер. В частности, на первом этапе ведомство предлагает внести ряд изменений в законодательство и другие документы, обследовать ливневки и обновить их схемы, определить объем сточных вод и проблемные подтопляемые места в городах. На втором этапе возможно будет определить потребность в строительстве или модернизации ливневок с включением этих мероприятий в программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Понятно, что этапы такой работы могут растянуться на годы. А для модернизации ливневок в российских городах (проблема эта касается большинства из них) потребуется не один миллиард рублей. Поэтому на случай перемещения по городу в дождливую погоду стоит запастись красивыми и надежными резиновыми сапогами.

Светлана Синцова
Фото Александра Елисеева и Вадима Боченкова

Теги: #горводоканал #ливневая канализация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Одобряете ли вы запрет разворота на площади Ленина при движении с Ольгинского моста?
В опросе приняло участие 816 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.08.2024, 15:480 Грузовик растерял трубы после столкновения с фурой на трассе «Псков» 02.08.2024, 14:311 Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить? 02.08.2024, 10:461 Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Великих Луках 02.08.2024, 08:200 Центробанк рассмотрит свободное ценообразование по ОСАГО
02.08.2024, 08:000 Более 16 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок отремонтировали по дорожному нацпроекту 01.08.2024, 22:004 Доля автомобилей старше 10 лет в России превысила 70% 01.08.2024, 19:000 Гражданка Германии за рулем Opel съехала в кювет в Куньинском районе 01.08.2024, 16:530 Почти 30 км асфальта обновят на федеральной трассе Р-56 в Псковской области
01.08.2024, 13:080 В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца 01.08.2024, 12:460 Движение транспорта по участку Красноармейской набережной в Пскове перекроют до осени 01.08.2024, 10:200 Проезд грузовиков временно ограничили на участке улицы Гремячей в Пскове 31.07.2024, 21:110 Под Псковом водитель пикапа врезался в фургон, пострадали двое
31.07.2024, 19:400 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 в Ленобласти 1 августа 31.07.2024, 16:570 Шесть дорог в Пустошкинском районе отремонтируют по требованию суда 31.07.2024, 16:232 «Как максимально насолить водителям». 10 вредных советов дорожникам 31.07.2024, 15:420 Дополнительное освещение установят над двумя пешеходными переходами в Пскове
31.07.2024, 11:510 Chery Tiggo 7 Pro Max: надежный вариант для активной жизни 31.07.2024, 11:430 Двоих детей, катавшихся ночью на автомобиле, задержали в Пскове сотрудники полиции 31.07.2024, 11:192 В соцсети обсуждают новые знаки направления движения по полосам на площади Победы в Пскове 31.07.2024, 10:130 Движение транспорта ограничили на части улицы Аллейной в Пскове
30.07.2024, 16:432 Проезд в центре Пскова закроют для транспорта до 31 октября 30.07.2024, 16:030 Новинку Chery Tiggo 7 Pro Max презентовали псковичам 30.07.2024, 10:171 На площади Победы в Пскове устанавливают знаки движения по полосам 30.07.2024, 09:571 В Пскове водитель Lada Largus не уступил дорогу пассажирскому автобусу и оказался на газоне. ФОТО
30.07.2024, 07:211 В Госдуме предлагают ввести квоты на продажу бензина в России 29.07.2024, 22:200 Дорогу восстановили в Дновском районе после жалобы в прокуратуру 29.07.2024, 22:060 Водитель Mercedes в Пскове оплатил задолженность после ареста автомобиля 29.07.2024, 21:080 Скорость движения ограничат 30 июля на участке трассы Р-23
29.07.2024, 19:510 «Паровозик из трех авто» собрался на улице Новоселенинской в Великих Луках 29.07.2024, 17:210 Установку фонарей на улице Снятной в Пскове закончат к 20 августа 29.07.2024, 13:080 Сеть автоматизированных моек самообслуживания планируют создать в Пскове 29.07.2024, 11:100 Несовершеннолетний велосипедист погиб в результате ДТП в Локнянском округе
29.07.2024, 10:150 Движение транспорта по улице Михаила Глушанкова в Великих Луках перекроют 30 июля 29.07.2024, 10:020 Водитель автобуса сломал ногу в результате ДТП в Острове 28.07.2024, 17:550 До 30 сентября в Пскове появится еще один светофор 27.07.2024, 18:182 Псковская улица в Петербурге будет пахнуть ягодами
26.07.2024, 18:490 Огромная пробка образовалась на Рижском проспекте при движении с сторону Неелово 26.07.2024, 18:400 Дорожные работы продолжаются в районах Псковской области 26.07.2024, 18:010 19-летний велосипедист попал под колеса Fiat в Псковском районе 26.07.2024, 16:430 Два автомобиля столкнулись рядом с общежитием на Завеличье
26.07.2024, 12:550 Несовершеннолетний мотоциклист пострадал в ДТП в Палкинском районе 26.07.2024, 11:080 Перспективы ремонта проспекта Ленина в Великих Луках озвучил глава города 26.07.2024, 10:512 Движение транспорта по улице Вокзальной в Пскове частично ограничат с 29 июля 26.07.2024, 10:220 Автомобиль Nissan горел ночью на Рижском проспекте в Пскове
25.07.2024, 21:400 Продолжается ремонт дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвией 25.07.2024, 20:200 Нетрезвые водители за рулем ГАЗ и Nissan попались псковским полицейским 25.07.2024, 20:000 Усвятский район получил 10 млн рублей на ремонт дорог местного значения 25.07.2024, 17:550 Автомобиль и мотоцикл столкнулись на перекрестке улиц Труда и Застенной в Пскове
25.07.2024, 17:230 Женщину сбил водитель Niva в Порхове 25.07.2024, 17:160 Ретро-автомобили увидят гости гала-шоу «Битвы талантов» в Пскове 25.07.2024, 16:550 Водитель Chevrolet при повороте налево сбил мотоциклиста в Псковском районе 25.07.2024, 15:550 На авто в эпоху цифры
25.07.2024, 15:213 Уголовное дело могут возбудить по факту столкновения Audi с автобусом в Пскове 25.07.2024, 11:360 Улицу Юбилейную в Пскове открыли для транспорта 25.07.2024, 08:501 Сиреневый бульвар стал тупиковой улицей из-за ремонта проспекта Энтузиастов 25.07.2024, 00:030 В Стругокрасненском районе водитель мопеда сбил пешехода
24.07.2024, 17:480 Пассажир пострадал в тройном ДТП в Острове из-за непропуска автомобиля при выезде на главную дорогу 24.07.2024, 15:300 В Пскове ограничат движение транспорта на время открытия фонтана 24.07.2024, 12:481 Суд признал незаконным решение заказчика отказаться от работ по ремонту дороги в Псковском районе 24.07.2024, 11:060 Участки улиц Гремячей и Аллейной в Пскове закроют для движения 25 июля
24.07.2024, 10:390 Видеосъемка с телефона не заменяет освидетельствование пьяного водителя – Верховный суд 23.07.2024, 20:500 Нетрезвых водителей Volkswagen и ВАЗ остановили на псковских дорогах 23.07.2024, 20:130 Станислав Стармолотов о ремонте дорог, подрядчиках и строительстве Северного обхода 23.07.2024, 19:320 Момент ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом попал на видео
23.07.2024, 19:190 Один человек пострадал в ДТП на трассе между Санкт-Петербургом и Псковом. ФОТО 23.07.2024, 19:140 Водитель «Нивы» опрокинулся в Псковском районе 23.07.2024, 18:280 Hyundai с пятью пассажирами перевернулся в кювете в Псковском районе 23.07.2024, 18:100 В Пскове сбит пешеход на переходе возле ЦУМа
23.07.2024, 17:070 «Кузница»: Экватор дорожных ремонтов. ВИДЕО 23.07.2024, 16:121 Движение на площади Декабриста Пущина в Пскове ограничат до 5 августа 23.07.2024, 14:480 Третью опору моста возводят на Северном обходе Пскова 23.07.2024, 14:160 Заканчивается очередной этап ремонта платной дороги Ольша - Велиж - Усвяты - Невель
23.07.2024, 13:390 Срывов сроков по ремонту дорог в Псковской области нет — Станислав Стармолотов 23.07.2024, 13:085 Борис Елкин о демонтаже лежачего полицейского на Юбилейной: Мы не добились эффекта, которого хотели 23.07.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: экватор дорожных ремонтов 23.07.2024, 09:300 Депутат попросила разрешить многодетным бесплатно ездить по платным трассам
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.