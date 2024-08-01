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Псков под водой: почему не работает ливневая канализация и возможно ли это исправить?

Летом в Пскове была на редкость жаркая и сухая погода. Но первые дожди на этой неделе сразу напомнили о проблеме города — неэффективной ливневой канализации. Иногда из-за потоков дождя приходится переходить улицы по щиколотку в воде, а некоторые псковские дворы превращаются в бассейны. Городские власти делают все возможное, чтобы содержать «ливневнку» в исправном состоянии, но проблема в самих сетях, которые создавались десятилетия назад, а на некоторых улицах их просто нет.

О том, в каком состоянии «ливневки», есть ли перспективы создания в городе нормальной системы водоотведения и раз уж спасение утопающих — дело рук их самих, могут ли жители сами решить проблему хотя бы своих тонущих в дожди дворов, узнала Псковская Лента Новостей.

Во время сильных дождей городские улицы зачастую оказываются затопленными. Далеко ходить не нужно — перекресток Петровской и Конной после ливней прекращается в реку. Заливает потоками воды даже центральные дорожные артерии города — Рижский и Октябрьский проспекты. Что уж говорить об отдельно взятых дворах? В некоторых проблемы есть даже на отремонтированных участках — из-за отсутствия ливневой канализации образуются огромные лужи, которые долго не высыхают и создают проблемы доступа к подъездам или мусорным площадкам.

Последние годы обслуживанием ливневых систем занималось учреждение «Специализированная служба». Но в прошлом году эти функции были переданы «Горводоканалу». Как пояснял тогда глава города Пскова Борис Елкин, такое решение было принято с опорой на опыт других регионов, где обслуживанием и ливневой, и бытовой канализации занимается одно профильное предприятие. Перед «Горводоканалом» были поставлены задачи - произвести инвентаризацию ливневой канализации, а затем заниматься ее модернизацией.

Изношены на 80%

Проверка состояния ливневой канализации в Пскове выявила серьезные проблемы: износ сетей составляет более 80%. «Это, в общем-то, не удивительно — большая часть из них была построена в 50-х-70-х годах прошлого века. Из 108 км ливневых сетей, переданных предприятию, в полной перекладке нуждаются 19.8 км», - рассказал заместитель директора МП «Горводоканал» г. Пскова по производству Олег Панкевич.

При этом заместитель руководителя предприятия обратил внимание на то, что стоимость перекладки 1 км сетей составляет от 2.5 до 3 млн рублей.

Олег Панкевич напомнил также о фактах, которые ранее уже озвучивал директор предприятия Константин Болотин: общероссийская статистика, связанная с эксплуатацией и содержанием сетей ливневой канализации, показывает, что эти сети мало кому нужны. Специализированные муниципальные службы зачастую находятся на грани банкротства, водоканалы городов, которым передаются такие сети в хозяйственное ведение, через несколько лет отказываются от содержания такого имущества и возвращают его муниципалитету.

«Поэтому, когда было принято решение о передаче нам в хозведение ливневых сетей, мы отдавали себе отчет, что придется столкнуться с массой проблем, таких, как отсутствие ливневой системы во многих дворах, в частном секторе, изношенность коллекторов и дождеприемных устройств, отсутствие локальных очистных сооружений на выпусках в водные объекты, состояние парка спецтехники для обслуживания сетей и другие проблемы»,- рассказал Олег Панкевич.

Отдельной проблемой стало отсутствие тарифа на прием и транспортировку ливневых вод, не выстроенная система работы с абонентами.

В этом году такой тариф появился. «Комитет по тарифам и энергетике Псковской области утвердил нам тариф в размере 19 рублей за кубометр с НДС на ливневое водооотведение. Тариф начал действовать с 15 июля этого года. Предприятие начало работу по созданию базы абонентов ливневой канализации», - сообщил заместитель руководителя.

Он пояснил, что поскольку функционирование хозяйственно-бытовой и ливневой канализации регулируется единым законодательством, договоры на прием ливнестоков будут похожи на соответствующие договоры хозяйственно-бытового водоотведения. Различия, в основном, будут касаться методики определения объемов сточных вод. «Этот тариф касается только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и не затрагивает жителей многоэтажных домов и частного сектора», - подчеркнул он.

В ежедневном режиме

С мая 2023 года «Горводоканал» обслуживал ливневые сети за счет муниципальной субсидии. При этом нарабатывалась статистика по самым сложным местам системы ливневой канализации, чтобы в будущем промывать выявленные проблемные участки заблаговременно.

«В случае залповых сбросов иногда возникают подтопления, но они носят локальный и временный характер и оперативно устраняются. В ежедневном режиме с учетом ранее запланированных мероприятий, предприятие проводит работу по очистке ливневой канализации, переданной нам в хозяйственное ведение. На сетях работают три единицы специализированного транспорта с аварийной бригадой», - пояснил заместитель директора «Горводоканала».

Перспективы развития и модернизации системы ливневого отведения, по его словам, связаны с разработкой и реализацией инвестиционной программы «Горводоканала». Однако на данном этапе разработка такой программы невозможна в связи с отсутствием утвержденных схем ливневого водоотведения. «Этот вопрос находится в компетенции органов местного самоуправления. Работа в этом направлении идет: администрация Пскова ведет подготовительные работы по разработке таких схем и поиска источника финансирования»,- сообщил Олег Панкевич.

ТОС не поможет

Что касается подтопления дворовых территорий, то теоретически жители могут самостоятельно попытаться решить эти проблемы. Но практически далеко не всем псковичам по карману такие расходы, потому что даже ремонт дворов в рамках в грантовых программ предполагает финансовое участие со стороны жильцов. «Ремонт дворовых территорий выполняется по программе формирования комфортной городской среды. При подаче заявки жители могут включить в перечень работ устройство или реконструкцию, капитальный ремонт/ремонт ливневой канализации при условии софинансирования собственниками 20% стоимости работ», - рассказали в УГХ администрации Пскова.

Не поможет в этом случае и создание территориального общественного самоуправления. «В рамках ТОС устройство системы ливневой канализации не представляется возможным по ряду причин. Работы являются дорогостоящими и не вписываются в рамки предоставляемых средств. Устройство ливневой канализации предусматривает присоединение новых линий к общегородской сети, что выходит за пределы границ ТОС. Кроме того, устройство ливневки требует постоянного специализированного обслуживания, что не может быть обеспечено ТОСами», - пояснили в УГХ.

Всероссийская проблема

Потоки воды на городских улицах после дождей — проблема не только Пскова, но и других российских городов. Как отмечает «Российская газета», к этому приводит изменение климата, отсутствие строительных требований и градостроительных планов, бесхозность ливневой канализации.

У муниципалитетов есть нематериальные стимулы для этой работы: существует Индекс качества городской среды, один из показателей которого - наличие ливневых канализаций. Хотя, конечно, отмечает издание, местным властям в большей степени нужна материальная поддержка.

«Проблема комплексная. Однозначного решения - сделайте это и будет всем счастье, все дожди сразу будут уходить в трубы и очищаться - такого нет», - цитирует «РГ» заместителя исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, эксперта Общественного совета при Минстрое Наталью Побединскую.

Минстрой пытается решить эту проблему: есть поручение правительства, разработана дорожная карта по модернизации ливневой канализации. Проектом предусматривается целый комплекс мер. В частности, на первом этапе ведомство предлагает внести ряд изменений в законодательство и другие документы, обследовать ливневки и обновить их схемы, определить объем сточных вод и проблемные подтопляемые места в городах. На втором этапе возможно будет определить потребность в строительстве или модернизации ливневок с включением этих мероприятий в программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Понятно, что этапы такой работы могут растянуться на годы. А для модернизации ливневок в российских городах (проблема эта касается большинства из них) потребуется не один миллиард рублей. Поэтому на случай перемещения по городу в дождливую погоду стоит запастись красивыми и надежными резиновыми сапогами.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева и Вадима Боченкова