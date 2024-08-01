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Участок улицы Текстильной затопило в Пскове после ливня

Участок улицы Текстильной у дома №11 (кафе «Усадьба») в Пскове затопило после ливня. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юлия Сорокина / «Жесть по-псковски»

«Сегодня вечером после дождика около Усадьбы», - написала автор снимков.

Также затопило территорию у дома №7 на улице Гагарина.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

О том, в каком состоянии «ливневки», есть ли перспективы создания в городе нормальной системы водоотведения и раз уж спасение утопающих — дело рук их самих, могут ли жители сами решить проблему хотя бы своих тонущих в дожди дворов, читайте в материале Псковской Ленты Новостей по ссылке ниже.