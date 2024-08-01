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Новые пешеходные переходы появились в районе ЖК «Европа» под Псковом

Пешеходный переход обустроили через дорогу, ведущую в деревню Родина Псковского района, в районе жилого комплекса «Европа» в деревни Борисовичи. Теперь жители жилого комплекса могут безопасно и удобно переходить дорогу и торговому центру Fjord plaza, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также еще один пешеходный переход обустроили при повороте на улицу Венскую.

Напомним, ранее переходов здесь не было никогда. Перейти к торговому центру напрямую, не нарушая правила-дорожного движения, было невозможно. Люди или перебегали дорогу, или ходили не самыми удобными маршрутами.