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АвтоМир / Дороги

Ремонтные работы стартовали на участке трассы Р-56 «Великий Новгород – Псков»

10.08.2024 15:00|ПсковКомментариев: 0

Подрядчик приступил к ремонту участка трассы Р-56 «Великий Новгород – Псков» 9 августа. Об этом Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области сообщило в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Минтранс Новгородской области / «ВКонтакте»

В рамках проведения работных работ по устройству слоёв износа дорожники выполняют фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Восстановление покрытия предусмотрено на участке дороги протяжённостью 13,4 километра.

«Будьте внимательны при подъезде к участку производства работ – обращайте внимание на установленные временные дорожные знаки!», — обращаются к автомобилистам в Минтрансе.

Срок окончания работ — 2025 год.

Теги: #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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