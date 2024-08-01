Ремонтные работы стартовали на участке трассы Р-56 «Великий Новгород – Псков»

Подрядчик приступил к ремонту участка трассы Р-56 «Великий Новгород – Псков» 9 августа. Об этом Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области сообщило в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Минтранс Новгородской области / «ВКонтакте»
В рамках проведения работных работ по устройству слоёв износа дорожники выполняют фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Восстановление покрытия предусмотрено на участке дороги протяжённостью 13,4 километра.
«Будьте внимательны при подъезде к участку производства работ – обращайте внимание на установленные временные дорожные знаки!», — обращаются к автомобилистам в Минтрансе.
Срок окончания работ — 2025 год.