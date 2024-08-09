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На капремонт улицы Германа в Пскове правительство РФ выделило 300 млн рублей

Правительство РФ выделило финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры в Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.

В Псковской области проведут капремонт автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений. На эти цели по поручению президента из резервного фонда правительства будет направлено 300 млн рублей.

С помощью федерального финансирования будут выполнены работы по капремонту улицы Германа в Пскове, которая является подъездной дорогой к международному аэропорту Псков имени княгини Ольги. Это позволит увеличить пропускную способность подъезда к аэропорту и повысить безопасность дорожного движения.

Напомним, в Пскове капремонт улицы Германа стартовал в конце февраля.

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Ранее сообщалось, что строительство нового терминала аэропорта в Пскове может начаться в 2025 году.