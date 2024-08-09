На капремонт улицы Германа в Пскове правительство РФ выделило 300 млн рублей

Правительство РФ выделило финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры в Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал кабмина.
В Псковской области проведут капремонт автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений. На эти цели по поручению президента из резервного фонда правительства будет направлено 300 млн рублей.
С помощью федерального финансирования будут выполнены работы по капремонту улицы Германа в Пскове, которая является подъездной дорогой к международному аэропорту Псков имени княгини Ольги. Это позволит увеличить пропускную способность подъезда к аэропорту и повысить безопасность дорожного движения.
Напомним, в Пскове капремонт улицы Германа стартовал в конце февраля.
Ранее сообщалось, что строительство нового терминала аэропорта в Пскове может начаться в 2025 году.