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На участке трассы Р-23 в Ленобласти введут ограничение скорости 27 августа

На участках федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь ограничат движение 27 августа, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 48-47 километре будет введено ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург. Третья левая полоса закрыта, вторая и первая - ограничение скорости до 50 км/ч, с установкой схемы организации дорожного движения, с 9:00 до 17:00.

Меры введены в связи с очисткой водоотводных лотков у разделительной полосы.