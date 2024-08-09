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Депутаты провели приемку отремонтированного двора на Октябрьском проспекте в Великих Луках

Завершились ремонтные работы на дворовой территории дома №128 в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Многоквартирный дом №128 на Октябрьском проспекте в городе Великие Луки расположен на одной из главных магистралей города. Специфика его дворовой территории в том, что она охватывает дом по периметру, включая не только внутреннее пространство у подъездов, но и внешнее, выходящее на проспект. Именно с внешней стороны двора распложены торговые точки, парковочное пространство, поэтому здесь всегда большой поток автотранспорта. И быстрый износ этого проезда был лишь вопросом времени.

На одной из встреч жильцы дома №128 обратились к депутату Великолукской городской Думы по округу №7 Денису Мунштукову с просьбой решить проблему разбитой дороги. В отделении партии отметили, что дворовой проезд тогда действительно представлял собой удручающее зрелище. Теперь все изменилось. По инициативе депутата данный адрес был включен в план работ на 2024 год, и недавно ремонтные работы были выполнены.

26 августа состоялась общественная приемка. В ней приняли участие депутаты Великолукской городской Думы – члены фракции «Единая Россия» Денис Мунштуков и Константин Максимов, а также представитель подрядной организации – директор МУП ДСУ Руслан Скопцов, которая и выполняла работы в рамках муниципального контракта. В ходе осмотра территории депутаты вместе с подрядчиком оценили сделанное. Работы выполнены качественно в рамках технического задания и в установленный срок.

Подрядчик снял прежнее покрытие, установил новые бордюры и уложил два слоя нового асфальта. По просьбе жильцов здесь появились дополнительные парковочные места.

Однако задача, по словам Дениса Мунштукова и Константина Максимова, выполнена не до конца. Следующий участок данного дворового проезда – вдоль дома №130 – также требует ремонта. Нюанс в том, что участок этот к дворовой территории указанного дома не относится, а является частью городской дорожной сети. Следовательно, его ремонт может быть выполнен, но по другой муниципальной программе. Депутаты приняли решение обратиться с соответствующим ходатайством в администрацию города Великие Луки, чтобы проезд был отремонтирован на всем его протяжении. Решение вопроса взято на контроль.

Напомним, по народной программе партии создается комфортная городская среда, строятся и обновляются городские пространства по всей стране, а граждане вправе сами определять, какие объекты будут благоустроены в первую очередь. Например, за 2023 год в регионах обновили 8 тысяч общественных пространств и дворовых территорий, реконструировали 1,5 тысячи парков и скверов. Также по инициативе партии финансирование программы по благоустройству городов и поселков продлено на 2024 год.