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Скорость движения ограничат на трассе Р-23 вблизи Гатчины 30 августа

На федеральной автотрассе Р-23 в Ленинградской области на 48-47 километре будет введено ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург 30 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в направлении на Санкт-Петербург вблизи Гатчины будет закрыта левая полоса.

Средняя и правая полосы будут ограничены в скорости с 9:00 до 17:00. Ограничение введут в связи с очисткой водоотводных лотков у разделительной полосы.