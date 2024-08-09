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АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Мост через реку Великую продолжают возводить на Северном обходе Пскова

09.09.2024 13:58|ПсковКомментариев: 0

Мост через реку Великую продолжают возводить на Северном обходе города Пскова. Снимками поделился пскович в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Петр Афанасьев / «Жесть по-псковски»

Напомним, строительство Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс) продолжается в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 

Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год. В комплекс работ входят: строительство 4-полосной магистрали с мостом через реку Великая, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и четырех путепроводов. Общая протяженность объекта составит – 8,736 км.

Ранее сообщалось, что в Пскове продолжается строительство пешеходного моста через реку Пскову. 

Теги: #Северный обход
Источник: Псковская Лента Новостей
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