Фотофакт: Мост через реку Великую продолжают возводить на Северном обходе Пскова

Мост через реку Великую продолжают возводить на Северном обходе города Пскова. Снимками поделился пскович в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Петр Афанасьев / «Жесть по-псковски»
Напомним, строительство Северного обхода города Пскова (2-ой пусковой комплекс) продолжается в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Срок завершения строительства по контракту – 2027 год. В комплекс работ входят: строительство 4-полосной магистрали с мостом через реку Великая, транспортной развязки на пересечении с федеральной трассой А-212 и четырех путепроводов. Общая протяженность объекта составит – 8,736 км.
Ранее сообщалось, что в Пскове продолжается строительство пешеходного моста через реку Пскову.