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Более 69% дорог местного значения в Псковской области не отвечают нормативным требованиям

Более 69% автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Псковской области не отвечают нормативным требованиям. Об этом говорится в Сводном докладе Псковской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах районов по состоянию на 1 января 2023 года - 7,632 тысячи километров. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских и сельских поселений (улиц) по состоянию на 1 января 2023 года - 7,621 тысячи километров.

«Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов восстановления и развития. Данная ситуация сложилась, прежде всего, из-за недостаточного финансирования дорожных работ и, как следствие, несоблюдения межремонтных сроков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения», – следует из доклада.