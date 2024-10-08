Движение на Юбилейной площади в Великих Луках перекроют 12 октября

В связи с началом ремонта автомобильной дороги 12 октября с 9:00 и до окончания работ на участке автомобильной дороги на площади Юбилейной (от улицы Лизы Чайкиной до набережной Александра Матросова) в Великих Луках будет временно прекращено движение автомобильного транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Отмечается, что проезд для жильцов близлежащих многоквартирных домов будет обеспечен подрядной организацией, выполняющей работы.
«Просим учесть данную информацию при планировании маршрута движения», - призвали в администрации.