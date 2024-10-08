Пескоразбрасыватель закупили в Опочецком округе

Муниципальное предприятие «Коммунсервис» в Опочецком муниципальном округе приобрело новый полуприцепной тракторный пескоразбрасыватель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава Опочецкого округа Юрий Ильин.
Фотографии: глава Опочецкого округа Юрий Ильин / Telegram
Эта дорожная коммунальная машина в комплекте с трактором поможет обрабатывать антигололедной смесью дороги, тротуары, парковые дорожки и дворы в осенне-зимний период.
Технику приобрели в рамках программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования Опочецкий муниципальный округ Псковской области на 2024-2030 годы».