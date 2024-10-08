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Способ устранения провала на проезжей части на улице Труда в Пскове решили изменить

Ремонт дорожного покрытия на улице Труда в Пскове, запланированный на 22 октября, не был проведен из-за изменения способа производства работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: Яндекс. Карты

«В указанный промежуток времени состоялось выездное совещание комиссии на объекте, в ходе которого было принято решение изменить способ производства работ при устранении провала на проезжей части. Работы планируется выполнить в ближайшее время», - сказали в администрации.

Напомним, движение планировалось перекрыть по одной полосе улицы Труда 22 октября с 10:00 до 18:00 в районе дома №27.



