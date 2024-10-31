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Рабочее движение открыто на мосту через реку Пенная в Островском районе

Рабочее движение автотранспорта по временному объезду через реку Пенная открыто в деревне Шмойлы Островского района с сегодняшнего дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Теперь подрядчик сможет приступить к выполнению демонтажных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту основного моста, расположенного на 5-ом километре автомобильной дороги Остров-Новоржев.

Капремонт моста ведется по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в ходе которого будет полностью восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние сооружения, а также обеспечено безопасное движение на нем для всех участников дорожного движения.

Новый мост протяженностью 30,1 п.м будет иметь свайное основание и мостовое полотно из предварительно напряженных балок. Также будет выполнено устройство дорожной одежды, водоотвода, сопряжений мостового сооружения с насыпями конусов, локально-очистных и регуляционных сооружений. Кроме того, здесь появится искусственное наружное освещение, а с двух сторон моста – пешеходные тротуары, барьерное и перильное ограждение.

На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 213 млн рублей. Срок завершения работ по контракту – август 2025 года.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Европейская Столица» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».