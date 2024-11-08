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Ремонт двух железнодорожных переездов в Пскове начнется с 30 ноября

С 30 ноября по 8 декабря будут проводиться ремонтные работы на железнодорожных переездах «5-й км станции Полковая» на улице Генерала Маргелова и «2-й км станции Псков-2» на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

В связи с этим будет ограничено движение транспорта по одной полосе проезжей части указанных улиц в районе железнодорожных переездов.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.