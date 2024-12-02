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АвтоМир / Дороги

«Дневной дозор»: Чем обрабатывать дороги зимой?

03.12.2024 10:55|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Чем обрабатывать дороги в зимний период?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С началом первых морозов и появлением зимних осадков наступает период, известный в народе как «день Жестянщика», а коммунальные службы приступают к расчистке дорог от снежных заносов и льда. В наших широтах классическая зима характеризуется частыми переходами через ноль, из-за чего наши тротуары, да и дороги, могут превращаться в самый настоящий каток. Чуть ли не единственным способом уберечь народ от падений, травм (а автотранспорт – от ДТП) у нас в стране является своевременная посыпка тротуаров и проезжей части.

Во многих снежных регионах (прежде всего, в Скандинавии) дороги давно ничем не обрабатывают, а просто счищают снег и вывозят его — считается, что этот подход более экологичен. Лишь самые скользкие участки посыпают мелкой каменной крошкой.

У нас же самое распространенное и дешевое зимнее средство для обработки дорог - смесь песка с хлоридом натрия или галитом (пищевой или технической солью). Это наиболее опасный для автомобиля состав: летящий из-под колёс песок трёт днище и кузов, словно абразивный скраб, а дальше за дело принимается соль, разъедая металл. Соляные разводы на обуви не радуют и пешеходов.

Песко-соляная смесь – доступное для бюджета регионов и достаточно эффективное средство в период морозов. Но при плюсовых температурах смесь из снега, воды, соли и песка превращается в неаппетитную «кашу», которая и приводит к порче обуви и ускоряет коррозию металла автомобилей. А весной обработка дорог песко-соляной смесью может «аукаться» нам в виде барханов песка вдоль обочин и песчаных бурь при малейшем ветре. Также есть мнение, что песок забивает ливневую канализацию, из-за чего каждый более-менее сильный дождь оборачивается подтоплением отдельных участков городских улиц. Поскольку это традиционное явление, то дискуссия специалистов и обывателей по поводу того, чем надо обрабатывать дороги в осенне-зимний период, возникает каждый год.

Чем сейчас в основном обрабатываются в Пскове дороги и тротуары? Насколько эти смеси эффективны и безвредны для здоровья людей и их имущества? Что делать, чтобы зимой мы не утопали в жидкой грязной каше из снега и песка, а весной не страдали от песчаных бурь? Может, пора переходить на гранитную крошку, как наши ближайшие страны-соседи? Или ездить в зимний период по накату, как в Финляндии? Об этом - в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

В большинстве песчаных бурь весной виноваты нерадивые водители, которые заезжают на газон и портят грунт, считает председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Вся грязь с шин таких любителей парковаться на заснеженных газонах - растаскивается по городу и дорогам. Поэтому обвинять в пылевых бурях только дорожные компании и реагенты - некорректно.

«Дороги в городе Пскове обрабатываются исключительно соляными растворами, без применения песка. Может быть, один-два дня в сезон может быть песок, но по определенным причинам, там, где объективная скользкость и очень низкие температуры, когда реагенты недостаточно эффективно работают. А так песко-соляная смесь - это основной противогололедный материал. Это смесь песка и реагента, которые смешиваются в разных пропорциях, в зависимости от того, в какую погоду это все применяется, при каких условиях».

Если следовать по пути Финляндии и использовать накат, то это только усугубит ситуацию на дорогах, уверен директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин. При положительной температуре накат превращается в лед, тем самым создает аварийные ситуации. Также его значительно сложнее убрать. Поэтому самое лучшее - это использовать для обработки дорог специальные реагенты, при минусовой температуре - песок или соль.

«В осенне-зимний период очень трудно убирать песок с проезжей части, потому что надо его убирать с увлажнением. Это не совсем получается, потому что при отрицательной температуре это не работает. После начала скользкости есть четыре часа, чтобы обработать дороги. И также после окончания снегопада, тоже есть норматив - за четыре часа надо убрать снежные валы». 

Нужно не учить псковских водителей приемам езды накатом, а тщательнее убирать улицы после реагентов, песка, соли - тогда и последствий от их применения станет значительно меньше, убежден куратор федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области, депутат областного Собрания Владимир Кузь. Конечно, дорожникам хотелось бы использовать гранитную крошку, но приходиться довольствоваться песчано-соляной смесью не от хорошей жизни. Это позволяет экономить бюджет – такое мнение высказал Владимир Кузь.

«Должны просто содержать дороги. Мы никогда от этого не уйдем. Даже если мы большую часть города закатаем в асфальт, все равно с полей наносит, все бесполезно. Вопрос в том, что мы можем уменьшить эти пылевые бури, убирая улицы вовремя после зимнего содержания. Ну и просто заниматься содержанием и обслуживанием. Все как прописано в ГОСТ». 

Известный псковский бизнесмен, генеральный директор Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй, у которого есть практический опыт использования гранитной крошки в Пскове, отмечает, что в последнее время ситуация с обработкой дорог и тротуаров в городе изменилась в лучшую сторону. Дорожные службы прекрасно справляются с уборкой от снега и льда. А что касается гранитной крошки, это довольно дорого, и ее нужно тщательно убирать, поэтому такая обработка больше подходит для частного использования, а не в масштабах всего города.

«Мы у себя во дворе применяем крошку. Крошка - тяжелый материал. Очень дорогой. И очень вредит ливненкам. Если он попадает в ливневки и колодцы, потом будет очень трудно его разбить и придать ему ускорение, чтобы он доходил до места очистки. Для города это непосильно и неразумно». 

У нас в регионе очень нестабильные погодные условия, потому равняться на опыт других стран не стоит. Такое мнение высказал бывший директор ООО «Технодор» Андрей Крот. По его мнению, специальные химические вещества от гололеда, которые могли бы заменить соль и песок, - очень дорогое удовольствие, и бюджет региона и муниципалитетов его просто не осилит. Идеального варианта для обработки дорог в наших условиях пока никто не придумал.

Фото: Псковская городская Дума

«Идеального варианта, по всем затратам, которые городской бюджет может позволить, чтобы обеспечить минимальные условия безопасности для водителей и для пешеходов, я не вижу. Опять же, говорить про европейское обслуживание дорог с помощью мелкого щебня - это тоже не вариант для нас, потому что будет забиваться ливневка. Камешки будут выскакивать и попадать в лобовое стекло. Также они будут везде разбросаны, в том числе по зеленой зоне. Тщательно выбрать этот щебень невозможно, потому что у нас сама инфраструктура дорог не соответствует очень многим требованиям для того, чтобы использовать этот материал в качестве противогололедного».

Глава города Пскова Борис Елкин, который раннее возглавлял региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, считает, что дороги в Пскове посыпаются эффективным составом. Но сначала всегда идет очистка дороги. Затем подбирается состав смеси для обработки дорог в зависимости от погодных условий, объяснил Борис Елкин. Например, соль нельзя использовать при температуре ниже минус десяти градусов. При сильных морозах более эффективно "работает" песок, который дорожники убирают сразу же при наступлении плюсовых температур. А весенние песчаные бури не связаны с зимней обработкой дорог. Причина в открытом грунте, с него ветер поднимает частички сухой земли, а все газоны в городе закрыть не получится, как бы этого не хотелось.

«Каждую весну мы исходим из тех погодных условий, которые имеются. И нет панацеи или таблетки, которая бы решила абсолютно все вопросы с уборкой, одномоментно. Каждый новый сезон (это касается и осеннего сезона, и зимнего, и весеннего) мы подходим к содержанию уборки по-своему. Это индивидуальный подход, нет какого-то единого подхода. Исходим исключительно из тех условий, которые имеются. Многие скажут, что в крупных городах это делают, но давайте будем честными: не в каждом крупном городе есть такое количество зелени, как у нас. Во многих городах центральные улицы все в камне, в асфальте. И там в принципе нет зелени. Понятное дело, что от этого там песка образуется меньше. По всем действующим российским нормативам у нас накат может быть только на грунтовых дорогах в зимнее время, и то при определенных условиях. Поэтому говорить о том, что надо посыпать крошкой, я думаю, что если мы посмотрим, я бывал в разных городах, в том числе в Финляндии, я скажу, что на центральных улицах везде также вычищено до асфальта, других вариантов нет». 

Обработка автомобильных трасс и тротуаров с помощью реагентов необходима, чтобы обеспечить безопасность передвижения водителей и пешеходов по городу. Если отказаться от нее, с большой вероятностью произойдет транспортный коллапс. К вождению накатом наши автолюбители не подготовлены. При отрицательных температурах даже тонкий слой влаги на дорогах превращается в ледяную пленку — это явление называется «черный лед». Его трудно заметить, но он представляет большую опасность для участников движения, особенно на транспортных участках вблизи рек и водоемов, которых в нашем регионе немало. Конечно, современные противогололедные средства прекрасно справляются с наледью на дорожном покрытии. Но, как выяснялось, наш самый распространенный метод - использование для обработки дорог смеси песка и соли - зарекомендовал себя не хуже. Самое главное - это вовремя производить уборку дорог: зимой - от выпавшего снега, весной – от песка.

Виктория Семенова

Теги: #регион60 #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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