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Владимир Кузь: Убирать и обрабатывать улицы важно своевременно

Песко-соляная смесь - действенный способ для обработки дорог зимой. Главное - тщательнее убирать улицы после реагентов, песка, соли, тогда и последствий от их применения станет значительно меньше, убежден депутат Псковского областного Собрания, куратор федерального партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» в Псковской области Владимир Кузь.

С наступлением зимы начинаются споры о способе обработки дорог. Некоторые приводят в пример страны Скандинавии и предлагают посыпать дороги крошкой или вовсе ездить «накатом». Другие предлагают найти альтернативу песко-соляной смеси, считая, что именно из-за такого способа обработки весной в городе поднимаются «песчаные бури». Однако, по мнению депутата, песок в городе появляется из-за открытого грунта, а существующий способ - обработка песко-соляной смесью - достаточно действенный, кроме того, помогает экономить бюджет.

«Должны просто содержать дороги. Мы никогда от этого не уйдем. Даже если мы большую часть города закатаем в асфальт, все равно с полей наносит, все бесполезно. Вопрос в том, что мы можем уменьшить эти пылевые бури, убирая улицы вовремя после зимнего содержания. Ну и просто заниматься содержанием и обслуживанием. Все как прописано в ГОСТ», - сказал Владимир Кузь.