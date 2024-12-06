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Светофор у школы на улице Максима Горького в Пскове отключен на время переустройства

Светофор у пятой школы на улице Максима Горького в Пскове отключен 6 декабря на время производства работ по переустройству светофорного объекта. Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор ООО «Спецтехсервис» Сергей Иванов, работы ведутся в рамках муниципального контракта на выполнение работ по техническому перевооружению и устройству светофорных объектов.

Подрядчик должен установить оцинкованные консольные Г-образные светофорные колонки, кабель и другое оборудование. Заданием предусмотрена также установка автономного комплекса со светофорами типа Т.7.

Дата окончания выполнения работ: 10 декабря.