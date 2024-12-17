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Движение ограничат по одной полосе на улице Максима Горького в Пскове

Движение ограничат по одной полосе на улице Максима Горького в районе дома №12 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Ограничение продлится до окончания работ и будет действовать при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской.

Напоминаем, что ограничения введены для устранения аварийной ситуации, возникшей при проведении работ по капитальному ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.