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ООО «Дорстройсервис» выполнит ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове

ООО «Дорстройсервис» стало победителем открытого конкурса в электронной форме на право ремонта улицы Генерала Маргелова в Пскове. 24 декабря с обществом заключен муниципальный контракт стоимостью 110 млн 375 тыс. 977,86 рублей, сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Всего на конкурс было подано три заявки. Две другие содержали ценовые предложения 103 млн 753 тыс. 419,19 рублей и 98 млн 234 тыс. 619,00 рублей. Конкурсная комиссия оценивала стоимость контракта и квалификацию участников закупки, в том числе наличие опыта выполнения работ, связанного с предметом контракта.

В дорожном сезоне 2024 «Дорстройсервис» ремонтировало улицы Юбилейную, Ипподромную, Пожиговскую, покрытие проезжей части поселка Панино в Пскове. Также организация обновляла 9 км дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой в Пыталовском муниципальном округе и два участка автодороги Остров – Новоржев общей протяжённостью 7,3 км в Новоржевском и Островском районах.

В июле 2024 года ООО «Дорстройсервис» получило контракт на ремонт улицы Некрасова в Пскове.