Светофор не работает на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове

Работники «СитиИнвестГрупп» проводят антигололедную обработку псковских улиц

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской Армии и Лепешинского в Пскове

В Госавтоинспекции Пскова уточнили информацию о ДТП с наездом на световую опору

Стали известны подробности «игры в кегельбан» на Рижском проспекте в Пскове с участием четырех авто