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Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова

Временные ограничения движения введут на трёх улицах Пскова Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Так, 23 января будет перекрыт участок дороги на улице Алексея Алехина от дома №14 до дома №20 в связи с проведением ремонтных работ. Также 23 января с 8:00 до 17:00 будет закрыт участок дороги по улице Коммунальной в районе дома №48 в связи с проведением дорожных работ.

Кроме того, 24 января с 8:00 до 20:00 будет перекрыта проезжая часть улицы Германа в связи с устройством тротуара.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - отметили в администрации.