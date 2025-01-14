Движение на нескольких участках трассы «Р-23» ограничат 24 января

Скорость движения транспорта ограничат на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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Скорость движения ограничат на следующих участках:
- На участке с 41 по 42 километр движение в сторону Санкт-Петербурга ограничат: на третьей-левой полосе, она будет закрыта, на второй и первой будет действовать ограничение до 50 км/ч с 09:00 до 10:00. Будет проводиться ремонт металлического барьерного ограждения.
- На участке с 34 по 35 километр в сторону Пскова первая правая полоса будет закрыта, на второй и третьей будет действовать ограничение скорости движения до 50 км/ч с 10:00 до 12:00. Причина - ремонт МБО.
- На 37 - 39-ом километре в сторону Пскова закроют третью левую полосу, на первой и второй ограничат скорость движения до 50 км/ч с 13:00 до 16:00. Будет проводиться ремонт МБО.
- Выборочно движение ограничат на 31-54-31 километрах в оба направления с 22:00 23 января до 04:00 24 января. Будет проводиться уборка снега с обочин ротором.
- На участке с 32 по 36 километр будет действовать ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00. Будет проводиться очистка и мойка шумозащитных экранов.