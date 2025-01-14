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АвтоМир / Дороги

Движение транспорта ограничат на улице Некрасова в Пскове с 27 января

24.01.2025 17:05|ПсковКомментариев: 0

Движение транспорта по одной полосе улицы Некрасова в Пскове, от здания № 27 до здания № 33 (нечётная сторона) будет ограничено с 27 января по 10 февраля с 9:00 до 22:00 с связи с дорожными работами, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Кроме того, в связи с производственной необходимостью продлевается ограничение движение транспорта на пересечении улиц Школьной и Олега Кошевого до 29 января.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда»,- сообщили в администрации.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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