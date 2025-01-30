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Шесть метров под уровнем Пскова

Кажется, что ремонт улицы Максима Горького так же вечен, как сам Псков. Но это, действительно, только «кажется». Со стороны обывателя как выглядит? Раскопают и стоит потом месяцами, не пройти не проехать. Только зароют - глядь, уже в другом месте здоровая яма с торчащими из нее трубами. Вот и сейчас водителям приходится объезжать раскопанный участок на важном транспортном узле - перекрестке улиц Максима Горького и Рижского проспекта. Уже третий календарь сменился, а рабочие все никак не покинут Четыре угла. На днях глава Пскова Борис Елкин объяснил псковичам, что происходит и сколько еще это будет продолжаться.

Люди крепче техники

И очень хорошо, что не уходят. Потому что никто не ожидал увидеть под дорогой то, что открылось взору специалистов в 2023 году, когда они впервые заглубились в грунт. Тогда у дома по улице Горького, 25 просела земля. Одновременно с этим канализация начала «вставать на подпор». Так водопроводчики обозначают ситуацию, когда подземные колодцы, через которые проходят нечистоты, не пропускают содержимое дальше по системе, переполняются, и стоки вытекают на поверхность.

«Стали разбираться, поняли, что труба сложилась. Вышла из строя. В аварийном режиме приступили к укладке новой», - так буднично говорят о совсем нетипичной ситуации специалисты муниципального предприятия «Горводоканал».

Коллектор - канализационная система со всеми ее трубами и колодцами - под улицей Максима Горького проложен прямо в скале, на которой стоит Псков.

В этом его уникальность, создающая сложности и диктующая особый режим работы. Да к тому же рядом река Великая, и разрастание аварийной ситуации на канализации могло очень плохо кончиться, экологической катастрофой в самом прямом смысле. Все предпосылки к этому были. Канализацию здесь прокладывали в послевоенные годы. Шахту пробили в скале, очевидно, потому, что другого варианта убрать трубы под землю не было. Так что железобетонные конструкции уложили по дну шахты. На глубину в 6,5 метров убрали колодцы, выполнив их стенки из монолитного неармированного бетона и того же бутового камня, вероятно, оставшегося после бурения. Не Кольская сверхглубокая скважина, конечно, но тоже малоприятно в момент, когда нужно обслужить систему.

А с 50-х годов все нормативные сроки эксплуатации давно вышли. Отработал свое коллектор под улицей Максима Горького, собирающий также стоки с улиц Розы Люксембург, Конной, Пароменской, близлежащих домов Рижского проспекта. Бетонные трубы и стенки колодцев внутри доломитовой горной породы начали не просто осыпаться - складываться от ветхости.

Тогда же, в 2023 году, «Горводоканал» начал ремонт коллектора. Сначала работали на участке рядом с пожарной частью. К вопросу подошли основательно, уж если заглубляться, так сделать все качественно. В скалу приходилось буквально вгрызаться, прочные эльборовые резцы, предназначенные для работы с твердыми материалами, то и дело выходили из строя. Но не сдавались люди.

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На совесть

Теперь работы перекинулись за Рижский проспект, улица Максима Горького раскопана в сторону Коммунальной.

«Вы часто спрашиваете, какие работы ведёт «Горводоканал» на улице Максима Горького и почему они занимают столько времени? Разъясняю, - на днях глава Пскова Борис Елкин коротко и емко обозначил положение дел для подписчиков в соцсетях. - Под улицей, на глубине шести метров, проходит канализационный коллектор, проложенный около 75 лет назад необычным методом: в слое бутового камня был вырезан тоннель протяженностью около километра, внутри которого установили канализационную трубу. Со временем как сама труба, так и тоннель пришли в негодность, а сверху были проложены различные инженерные коммуникации: водопровод, электричество, связь, теплоснабжение, ливневая канализация… Эти обстоятельства существенно осложнили процесс замены коллектора. К тому же коллектор остаётся действующим, поскольку его отключение оставило бы жителей без водоснабжения».

Работа на действующем коллекторе требует ювелирной точности. А еще серьезных расходов и запаса по времени, чтобы сделать сразу хорошо, и не возвращаться в локацию еще лет 75. В обновленном коллекторе укладывают современные трубы из полиэтилена низкого давления. Сейчас работы на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького заканчиваются, подрядчик ведет обратную засыпку, после чего сверху будут уложены железо-бетонные плиты.

Останутся два небольших участка: в районе дома №10 по улице Максима Горького, он будет готов за февраль. И самый сложный участок - под Рижским проспектом, прямо на перекрестке. Движение не остановить, поэтому шахту на глубине шести метров будут очищать от песка и камней вручную. После укладки трубу зальют бетоном, чтобы не было пустот, которые могут привести к просадке асфальта, такой «саркофаг» обеспечит устойчивое положение трубы в шахте и в будущем предотвратит проседание дорожного полотна.

«Планируем, что все завершится к концу весны. Постараемся сделать все так, чтобы работы особо не мешали движению. Выкопаем только один небольшой котлован для доступа в коллектор, чтобы рабочие могли туда спускаться и проводить работы. Неудобств будет меньше», - заверяют на водоканале.

А что с дорожным покрытием? Во что превратится улица после всех ремонтов? В этих вопросах автомобилистам тоже можно быть спокойными. Еще в конце прошлого года Борис Елкин рассказывал о предстоящем на улице Максима Горького ремонте по нацпроекту.

«С подрядной организацией уже подписан контракт, - сообщал глава города. - Весной, как только позволит погода, можно будет приступить к работам».

Будет отремонтирован участок от Рижского проспекта до Красноармейской набережной длиной более 1,4 км. Под замену пойдут покрытие дороги, тротуаров и автобусных остановок, бортовой камень и пешеходные ограждения, скамейки, урны и автопавильоны. Завершающим этапом станет благоустройство газонов и разметка. На участке от Рижского проспекта до улицы Пароменской с наступлением тепла будет восстановлено дорожное покрытие.

Так что если работы затянулись, это вовсе не означает волокиту и некомпетентность. В случае с улицей Максима Горького все ровно наоборот: делают на совесть, профессионально, качественно, комплексно и надолго.

Юлия Магера